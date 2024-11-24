広島は２４日、来季のコーチ陣を発表した。新井貴浩監督は就任３年目。１軍は全員が留任となった。２軍のヘッドコーチ格を新設し、福地寿樹打撃走塁コーチが兼任する。今季限りで現役を退いた野村祐輔氏は３軍投手コーチ兼アナリストに就任。