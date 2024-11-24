シェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）のクリス・ワイルダー監督が、元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFアネル・アフメドジッチの暴力的行為に言及した。23日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えた。チャンピオンシップで自動昇格圏内の2位につけるシェフィールド・ユナイテッドは、23日の第16節でコヴェントリーと対戦した。2−1のリードで迎えた44分、アフメドジッチは味方にパスを出すタイミングで背後か