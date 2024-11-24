北朝鮮国防省は23日、日米韓の軍事協力を非難する広報室長談話を出し、「必要であると判断される場合、危険を事前に抑止し、国家の軍事戦略的目的を達成するための即時の行動に臨む」と警告した。朝鮮中央通信が伝えた。日米韓3カ国は東シナ海周辺で13〜15日、海空やサイバー空間など複数領域を対象にした共同訓練「フリーダム・エッジ」を実施した。談話は「の膨大な武力が高度の警戒態勢にあり、常時、軍事的衝突の可能性が徘徊