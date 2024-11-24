ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２３日（日本時間２４日）、母校・カリフォルニア大ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）のアメリカンフットボールの試合で、今季大リーグでのワールドシリーズ制覇を祝福された。ドジャースの公式Ｘ（旧ツイッター）は「われわれの世界一の監督。招いてくれてありがとう、ＵＣＬＡ」とつづり、スタジアムの芝の上でユニホームを掲げる写真や動画を投稿した。贈られたＵＣＬＡのアメフトのユニホーム