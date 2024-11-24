歌手の小柳ルミ子さんが自身のインスタグラムを更新。玉置浩二さんのコンサートへ訪れたことを明かしました。【写真を見る】小柳ルミ子さん玉置浩二さんのコンサートを鑑賞「彼の日本語はとても美しく最高のシンガーだなと感動しました」小柳ルミ子さんは「先日玉置のコンサートにご招待頂き行って参りました」と、報告。続けて「玉置浩二さんのファンの皆様玉置と呼ぶ事をお許し下さいませ昔からそう呼んでいるも