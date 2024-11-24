ドジャースの地元、アメリカ・ロサンゼルスで、大谷翔平選手の“そっくりさん”コンテストが行われました。【写真を見る】さわやか笑顔にムキムキ具合もそっくり！ドジャースの地元ロサンゼルスで大谷選手そっくりさんコンテストコンテストは、大谷選手の巨大壁画のあるダウンタウンの日本人街リトル・トーキョーで行われ、隣接する全米日系人博物館のスタッフが企画しました。コンテストには、子どもから大人まで30人以上が参加。