11月20日、アメリカで最も権威ある文学賞の1つ、全米図書協会による全米図書賞が発表され、翻訳文学部門で『台湾漫遊鉄道のふたり』（著：楊双子、訳：三浦裕子、原題：『台湾漫遊録』）が受賞しました。台湾の小説が受賞するのは初の快挙。また同作は、第十回日本翻訳大賞も受賞しており、注目が集まっています。著者の楊双子さんが作家・古内一絵さんと日台の歴史について語り合った記事（『中央公論』2023年8月号掲載）を配信し