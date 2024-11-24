雲南省昆明市の雲南野生動物園でアムールトラの赤ちゃん11頭が一斉にお披露目された。中国新聞網が伝えた。赤ちゃんトラは生後1カ月から3カ月ほどで、11頭とも健康にすくすく育っているという。（提供/人民網日本語版・編集/KM）