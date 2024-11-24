24日午前7時半ごろ、福山市内の県道で、普通乗用車が中央分離帯に衝突し、運転していた男性が死亡しました。事故があったのは福山市大門町津之下の県道3号です。警察や消防によると、24日午前7時半すぎ、通行人から「車両の単独事故で、男性が車内に閉じ込められている」、「車が出火している」などと通報がありました。普通乗用車はボンネットのエンジンルームなどが燃えて半焼。男性は意識不明の状態で福山市内の病院に搬