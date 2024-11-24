プロ野球ドラフト会議で指名漏れし、進路を保留していた慶大の清原正吾（4年、慶応）が競技を続けない意向を表明した。24日に慶大野球部を通じ、以下のコメントを報道陣に伝えた。【写真】慶大の清原正吾はバックネット裏の父に向かって「ありがとー！」とさけぶ「プロ志望届を提出してから今日まで真剣に悩み、向き合った結果、今後は野球の道ではなく、新たに目標を持ち、社会に出る準備をすることにしました。大学から再び