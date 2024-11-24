[11.24 J3第38節](ギオンス)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 2 加藤大育DF 28 小笠原佳祐DF 40 長谷川雄志MF 6 徳永裕大MF 16 高野遼MF 22 福井和樹MF 25 田中陸MF 27 西山拓実MF 48 植田啓太FW 39 瀬沼優司控えGK 21 竹重安希彦DF 8 橋本陸DF 55 田代真一MF 7 金城ジャスティン俊樹MF 15 前田泰良MF 17 伊藤恵亮FW 14 高木彰人監督シュタルフ悠紀リヒャルト[ガイナーレ鳥取]先発GK