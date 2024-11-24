[11.24 J3第38節](いわスタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[いわてグルージャ盛岡]先発GK 1 大久保択生DF 3 斉藤諒DF 18 宮市剛DF 51 深津康太MF 11 桐蒼太MF 13 小暮大器MF 15 加々美登生MF 17 新里涼MF 30 安達秀都MF 39 河辺駿太郎FW 46 中村充孝控えGK 31 キム・ソンゴンDF 24 山内舟征MF 29 水野晃樹MF 41 道本大飛FW 19 佐藤未勇FW 23 豊田晃大FW 45 水野颯太監督星川敬[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 吉丸絢