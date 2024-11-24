[11.24 J3第38節](ニッパツ)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF 2 花房稔DF 3 藤原拓也DF 5 大嶋春樹MF 7 菊谷篤資MF 10 山本凌太郎MF 15 冨士田康人MF 30 小島秀仁MF 33 橋本陸斗FW 9 萱沼優聖FW 14 脇坂崚平控えGK 31 岡本享也MF 4 土館賢人MF 18 藤島樹騎也MF 25 西山峻太MF 50 中里崇宏FW 11 ピーダーセン世穏FW 32 松村航希監督倉貫一毅[ギラヴァンツ北九州]先発GK 1 伊藤剛DF