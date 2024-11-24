[11.24 J3第38節](アシさと)※14:00開始主審:國吉真吾<出場メンバー>[FC今治]先発GK 44 伊藤元太DF 2 加藤徹也DF 4 市原亮太DF 22 西袋裕太MF 6 トーマス・モスキオンMF 14 弓場堅真MF 37 梅木怜MF 50 三門雄大MF 77 加藤潤也FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 36 横山夢樹控えGK 1 修行智仁DF 26 二見宏志MF 9 近藤高虎MF 25 楠美圭史MF 27 土肥航大FW 11 阪野豊史FW 21 日野友貴監督服部年宏[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55