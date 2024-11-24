[11.24 J3第38節](プラスタ)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 19 加藤慎太郎DF 20 蓑田広大DF 39 近石哲平MF 8 山内陸MF 9 永田一真MF 14 前澤甲気MF 18 音泉翔眞MF 61 安藤由翔FW 7 佐藤碧FW 11 佐々木快控えGK 1 飯田雅浩MF 5 稲積大介MF 10 新井山祥智MF 16 鏑木瑞生MF 17 妹尾直哉MF 24 山田尚幸MF 27 國分将監督石崎信弘[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊