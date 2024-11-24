[11.24 J3第38節](タピスタ)※14:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 35 東ジョンDF 3 森侑里DF 14 鈴木順也DF 17 増谷幸祐MF 4 藤春廣輝MF 8 岩渕良太MF 10 富所悠MF 22 上原牧人MF 24 佐藤祐太FW 27 重松健太郎FW 39 庵原篤人控えGK 31 パク・ソンスDF 16 福村貴幸MF 5 武沢一翔MF 6 岡澤昂星MF 18 平松昇FW 11 石井快征FW 89 高木大輔監督金鍾成[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 4 甲斐健太郎DF 29 野澤陸DF 3