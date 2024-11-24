[11.24 J3第38節](愛鷹)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 26 宮脇茂夫DF 28 井上航希DF 34 グスタボ・マルティニリッシMF 7 持井響太MF 14 徳永晃太郎MF 27 和田育MF 40 沼田航征FW 21 森夢真FW 23 津久井匠海控えGK 77 朴昇利DF 88 濱託巳MF 8 鈴木拳士郎MF 11 染矢一樹MF 25 伊東輝悦FW 19 齋藤学FW 33 赤塚ミカエル監督中山雅史[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生