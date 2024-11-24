[11.24 J3第38節](ゴースタ)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 4 井上竜太DF 55 平智広MF 2 長峰祐斗MF 6 梶浦勇輝MF 14 石原崇兆MF 15 西谷優希MF 18 熊谷アンドリューMF 24 西谷和希FW 11 杉浦恭平控えGK 1 白井裕人DF 16 毛利駿也MF 8 大山啓輔MF 10 嶋田慎太郎FW 9 土信田悠生FW 30 大谷駿斗FW 71 田口裕也監督伊藤彰[奈良クラブ]先発GK 1 岡田慎司DF 5 鈴木大誠D