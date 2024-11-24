[11.24 J3第38節](長野U)※14:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 5 池ヶ谷颯斗DF 20 石井光輝DF 48 砂森和也MF 6 西村恭史MF 14 三田尚希MF 23 黒石貴哉MF 25 田中康介MF 26 パク・スビンMF 40 碓井鉄平FW 22 木原励控えGK 1 田尻健MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 17 忽那喬司MF 36 橋田尚希MF 37 高橋耕平FW 18 浮田健誠監督高木理己[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 3 宗近