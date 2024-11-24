中国電信、サウジに子会社を設立21日、サウジアラビア・リヤドで行われたチャイナテレコム・ガルフの開業式。（リヤド＝新華社配信）【新華社リヤド11月24日】中国通信大手、中国電信集団（チャイナテレコム）は21日、サウジアラビアの首都リヤドに子会社チャイナテレコム・ガルフを設立した。中国電信の劉桂清（りゅう・けいせい）執行役員兼執行副総裁は開業式で、第5世代移動通信システム（5G）、クラウドコンピューティン