現役時代にＮＰＢ最多の３度の３冠王を獲得した元中日監督の落合博満氏（７０）と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏（７０）が２４日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」のスポーツコーナーにご意見番として生出演。今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すロッテ・佐々木朗希投手（２３）について言及した。番組では１７日にＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたファン感謝イベントに佐々木が登場し、正式にメジャー