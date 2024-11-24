「明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、青学大５−４天理大」（２４日、神宮球場）青学大が天理大との接戦を制し、２年連続の決勝進出を決めた。４−４で迎えた延長十回タイブレーク。この回から登板した鈴木泰成投手（２年・東海大菅生）が無失点で切り抜けると、その裏１死満塁から初谷健心内野手（３年・関東第一）が、中前にサヨナラ打を放ち、熱戦に終止符を打った。リーグ戦中に右手人さし指を骨折したロッテのドラ