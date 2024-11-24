［天皇杯決勝］G大阪 0−1 神戸／11月23日／国立競技場11月23日に開催された第104回天皇杯の決勝で、ヴィッセル神戸はガンバ大阪と対戦。64分に宮代大聖が奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。吉田孝行監督、選手たちが揃ってチーム一丸での勝利を強調したなか、個人的に特に印象に残ったのが、右SBでフル出場した酒井高徳だ。日本代表で42キャップを誇る33歳は、随所で対人の強さを発揮し、クリーンシート達成に