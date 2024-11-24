小笠原諸島に生息し、絶滅危惧種に指定されている大型のサメの一種「シロワニ」を保護するため、サメの研究者や小笠原のダイバーらでつくるＮＰＯ法人が、謎に包まれたシロワニの生態や個体数を調べる活動費をクラウドファンディング（ＣＦ）で募っている。シロワニは体長３メートルほど。豪州の東、西沿岸のほか、国内では小笠原諸島周辺に生息している。鋭い歯を持つ迫力ある面構えとは裏腹に、性格はおとなしい。日中は海底