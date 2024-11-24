１１月２３日、神戸市の沖合で２隻の船が衝突し１人が死亡した事故で、神戸海上保安部は２４日未明、転覆した押船を港まで曳航し、事故原因を調べています。２３日午後６時すぎ、神戸市兵庫区の沖合でマーシャル諸島船籍の貨物船と他の船を押す日本の押船が衝突し、押船が転覆しました。神戸海上保安部によりますと、押船には３人が乗っていて、このうち船長の田代正和さん（７３）が死亡。７０代の男性乗組員は海上で救助さ