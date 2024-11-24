「ユーミン」こと歌手の松任谷由実が２４日、自身のインスタグラムを更新。夫の松任谷正隆さんとのオフショットを公開した。２３日に神奈川・ 相模女子大学グリーンホールでコンサートを開いたのは歌手の平原綾香。現在行っているツアーはユーミンの夫・松任谷正隆さんが共同演出プロデュースとしてかかわっており、この日投稿された画像では、ユーミン夫妻と平原綾香がスタッフに囲まれて満面の笑みを見せている。祖父はト