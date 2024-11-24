メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県津市の雑誌記者の女性が、行方不明になってから26年、両親らが情報提供を呼びかけました。 津市の雑誌記者・辻出紀子さん（当時24歳）は、1998年11月24日、伊勢市内の勤務先を出た後、行方不明になりました。 行方不明になってから26年が経ち、伊勢市内のショッピングセンターで、辻出さんの父親の泰晴さん（77）と母親の美千代さん（75）らが、買い物客に紀子さんの情報が書