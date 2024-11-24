俳優・前田拳太郎（２５）が２４日、都内で今月２２日に発売した「前田拳太郎ＰｅｒｓｏｎａｌＰｈｏｔｏＢｏｏｋ藍色」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。撮影は京都や、伊豆諸島の新島で行い、村の人々と触れ合ったという。タイトルに藍色を付けた理由について「誕生色が海松藍色（みるあいいろ）ということでそこからとりました。色言葉が努力だったり、自分自身という意味が込められていて、これか