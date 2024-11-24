「ＪＦＬ、鈴鹿−岡崎」（２４日、ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場）最終節を迎え、鈴鹿ＦＷ三浦知良（５７）はサブメンバーでスタートする。カズがベンチ入りするのは、先発出場した１０月２６日の仙台戦以来、４試合ぶり。得点すれば、２０２２年１１月１２日・ＦＣ大阪戦で、ＪＦＬ最年長５５歳２５９日でマークして以来となる。今月１１日の新宿戦では、鈴鹿との契約は２６年１月までだったことを明かし、プロ４０年目の来季を見