天皇杯を制したＪ１神戸が元日本代表ＦＷ武藤嘉紀（３２）に契約延長を打診することが２３日、分かった。関係者は「（元代表の４人は）必要な戦力。素晴らしい活躍をしてくれている」とした。武藤は２１年８月に入団し、今年が契約最終年。クラブは今季開幕前にＦＷ大迫勇也（３４）と２６年まで契約延長を発表し、ＤＦ酒井高徳（３３）とも開幕前に契約を更新していた。