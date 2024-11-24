プロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから5位指名を受けた東海大九州キャンパス（熊本・東区）の廣池康志郎（ひろいけ こうしろう）投手（22）が、入団契約を結びました。 11月23日、熊本市内のホテルで球団と本契約を結び、真新しいユニフォームに袖を通した廣池康志郎投手。 球団側も「2、3年後には先発として活躍してほしい」と期待を寄せています。 廣池康志郎投手「自分のアピールはストレ&#12