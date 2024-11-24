任期満了に伴う鹿児島市長選挙は、24日、投票が行われています。 鹿児島市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、新人で元鹿児島市議の桂田美智子さんと、現職で2期目を目指す下鶴隆央さんの2人で、いずれも無所属です。 午前7時から市内各地で投票が行われ、松原小学校でも有権者が1票を投じていました。 午前9時現在の投票率は1.72パーセントで、前回を1.01ポイント下回っています。 投票は一部を除き午後8時までで