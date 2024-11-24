恒例の『財界賞』『経営者賞』の選考委員会が11月7日（木）、午前11時30分から東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急で行われ、令和6年度の授賞者が、次のように決まりました。授賞理由は次の通り。詳しい選考経過は次号「新年特大号」（12月11日発売）で一挙掲載します。（敬称略） 【令和5年度】財界賞・経営者賞 贈呈式 『財界賞』 日本商工会議所会頭小林 健 中小企業の生産性向上なくして日本の再生はない─&