動画：『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』ラストを飾る“AWESOME NIGHT” チャンネル登録者1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放つ『THE FIRST TAKE』が11月15日に開設5周年を迎えたことをうけて行ってきた特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』ラストを飾る“AWESOME NIGHT”が行われる。 ■AWESOME NIGHT公開直前！5曲を先出し紹介 特別企画『THE FIRST