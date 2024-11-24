◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（２４日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３５０ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終え、清水大成（ロピア）、岩田寛（フリー）、マイケル・へンドリー（ニュージーランド）が１１アンダーで首位に立っている。１打差４位には竹安俊也、永野竜太郎（ともにフリー）がつけている。１差３位タイから出た賞金ランク５位の石川料（カシオ）は１バーディー、３ボギー