 月曜夜8時からは、月曜プレミア8「今野敏サスペンス 警視庁強行犯係 樋口顕 ―遠火―」を放送。【動画】話題の「テレ東ドラマ」を期間限定公開中！主人公の警視庁刑事部捜査一課強行犯係警部・樋口顕役を演じるのは、“刑事ドラマのスペシャリスト”内藤剛志。樋口警部を支えるお馴染みのレギュラーキャストも勢ぞろい！樋口警部の盟友にして最大の理解者、警視庁生活安全部少年事件課の警部・氏家譲役を佐野史郎が、樋口警