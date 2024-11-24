俳優トム・ハンクスの代表作を挙げはじめるときりがない。『フォレスト・ガンプ/一期一会』（1994）や『プライベート・ライアン』（1998）、『グリーンマイル』（1999）『ターミナル』（1999）『ハドソン川の奇跡』（2014）……。そのキャリアは唯一無二で、ストリーミングサービス隆盛の今でも映画にこだわり、基本的にテレビドラマには出ていない。その一方、ハリウッドを席巻するスーパ&#1