◆小江戸川越ハーフマラソン（２４日、埼玉・川越水上公園発着〜川越市内巡回コース＝２１・０９７５キロ＝報知新聞社後援）第１００回箱根駅伝（１月２、３日）で４位だった東洋大が練習拠点がある川越市のレースに練習の一環として出場した。前回の箱根駅伝９区２位だった吉田周（４年）が１時間２分５２秒（記録は手元計測）で全体トップ。同６区８位の西村真周（３年）が１時間３分３５秒、同２区６位の梅崎蓮主将（４年）が