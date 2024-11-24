東京都世田谷区豪徳寺に、65歳以上のシニアが通うキックボクシングジムがあると、SNSで話題になっている。そこには「ミットに打ち込む音がスカッとする」「お茶碗を割るような爽快感！」と語る元気な高齢者たちがいた。その人気の秘密を、柔道整復師で元プロキックボクサーの生井宏樹氏とその利用者に聞いた。 【画像】本格的すぎる!? シニアたちのキックボクシング姿 74歳女性「お皿を割る音みたいでスッキリする」 2021