フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領が、マルコス大統領らに対して「殺し屋を雇った」などと発言し、物議を醸しています。ドゥテルテ前大統領の長女でマルコス政権で副大統領を務めるサラ氏は23日、オンラインの記者会見で「私が殺された場合、マルコス大統領夫妻らを殺す」「殺し屋を雇い、最後までやり抜けと命じた」などと発言しました。マルコス氏とサラ氏は、2022年の大統領選挙で協力しましたが、その後関係が悪化。さらに