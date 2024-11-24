国民民主党が要求する１０３万円の壁引き上げが政府の経済対策に盛り込まれた。小泉改革以降、大企業や富裕層向けの減税は行われてきたが、一般国民向けの減税は、小渕内閣の定率減税以来、実に２５年ぶりだ。選挙で政治は変えられることが実証されたのだ。もちろん経済対策に盛り込まれたのは項目だけで、具体的な減税幅は年末の税制大綱に記載される。すでに財務省は減税規模の大幅圧縮に向けて、メディアや評論家、政治家を