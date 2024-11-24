新日本プロレスのレスラーとMC・三谷紬（テレビ朝日アナウンサー）が、プロレスの魅力や奥深さを広めていくプロレスバラエティ『新日ちゃんぴおん！』。11月22日（金）に放送された同番組では、番組始まって以来の衝撃展開が起こる場面があった。【映像】三谷紬アナも茫然…番組始まって以来の緊急事態！棚橋弘至、感動のインタビュー中に“宿敵”が襲撃今回は、新日本プロレスともコラボを展開した映画『グラディエーターII 英雄