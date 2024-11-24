「ジャングルポケット」太田博久の妻で、８月に第３子を出産したモデルの近藤千尋が２４日までに、自身のＳＮＳを更新。クリスマスの飾りつけをする様子を公開した。自身のインスタグラムに、「昨日のご飯と１日の出来事」と題して書き始め、「我が家は毎年恒例ツリーを飾り付けサンタさん今年も来てくれるかな〜」とつづり、お手製の料理を並べたショットと飾り付けたクリスマスツリーのショットをアップ。また、「久々にパ