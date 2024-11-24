「BCNランキング」2024年11月11日〜17日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）3位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）4位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT2200（ソニー）5位AQUOS 4Kレ