『ドッグスレッド』©野田サトル／集英社話題沸騰のマンガ『ゴールデンカムイ』作者・野田サトルの最新作が登場！この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます『ドッグスレッド』（集英社）。書影をクリックすると「ヤンジャン！」サイトにジャンプします舞台は気高き北の大地・北海道。時代は2010年、平成。フィギュアスケート、全日本ジュニア選手権大会決勝で歴代最高点を叩き出した白川朗は、なぜか突然、大暴れ。優勝でき