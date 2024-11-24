卓球の「WTTファイナルズ福岡2024」は23日、福岡県の北九州市立総合体育館にて男子ダブルスの決勝が行われ、世界ランキング6位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同2位のF.ルブラン、A.ルブラン（フランス）ペアと対戦。ゲームカウント2ー3で敗れ準優勝となった。 ■フルゲームも最後は力尽きる 戸上、篠塚ペアは1回戦で林高遠、林詩棟の世界3位ペアにストレート勝ちする圧巻のスタート。準決