INIの公式Instagramにて、高塚大夢（たかつか ひろむ／「高」ははしごだか）と尾崎匠海（おざき たくみ）による最新ほっこり動画が公開された。 動画：サーターアンダギー、おいしいもんね ■大きなサーターアンダギーかと思いきや！（笑） 動画は、サーターアンダギーを左手に持つ高塚大夢のソロショットからスタート。 左手を後ろにやり、サーター
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