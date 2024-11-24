廃菌床で生薬栽培循環経済が増収後押し中国貴州省【新華社貴陽11月24日】中国貴州省遵義市桐梓（とうし）県馬鬃（ばそう）ミャオ族郷では数十万床の食用キノコの収穫が終盤を迎えている。同郷の生薬栽培拠点では、作業員らが食用キノコ栽培の役目を終えた廃菌床のプラスチック部分と菌床くずを分離して畑に撒き、菌床に新たな価値を見いだしている。廃菌床で発酵させた有機質肥料は酵素やタンパク質、ビタミン、ミネ