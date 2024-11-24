背番号は「140」に決定…今季鷹で支配下昇格、2軍で打率.403の25歳西武は24日、ソフトバンクを戦力外になった仲田慶介内野手と育成選手契約を23日に締結したと発表した。背番号は140に決まった。仲田は福岡大大濠高から福岡大を経て、2021年育成ドラフト14位で入団。今季開幕前に支配下登録されたが、11月4日に戦力外通告を受けていた。内外野を守れるユーティリティプレーヤーで、右投げ両打の25歳が新天地で再出発を図る。仲