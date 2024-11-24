プロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから5位指名を受けた東海大学九州キャンパスの廣池康志郎投手が23日、球団との交渉で入団に合意しました。 23日、熊本市内のホテルでロッテとの交渉に両親と臨んだ廣池投手は入団に合意し、球団と仮契約を結びました。推定契約金は4000万円、推定年俸は800万円です。■ 廣池康志郎投手 「自分のアピールポイントはストレートだと思っていてまっすぐを右バッタ&#